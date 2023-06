Nuovo sversamento, ora è allarme

Ancora uno sversamento di liquami da Domo di Serra San Quirico sull’Esinante che poi confluisce nell’Esino. Ieri mattina è scattato il nuovo allarme con le acque diventate quasi nere: poco dopo sono arrivati per un sopralluogo i carabinieri forestali e poi i tecnici Arpam per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso ma si tratterebbe del digestato (residuo del processo di digestione anaerobica) proveniente da una vicina azienda che ha una centrale biogas, la stessa finita nel mirino l’11 maggio scorso. Scattato l’allarme da parte di alcuni cittadini che segnalavano anche un odore particolarmente acre provenire dal corso d’acqua, nel primo pomeriggio di ieri si sono portati i militari della stazione carabinieri forestale del Conero e della stazione cc forestale di Jesi San Marcello e accertato come si trattasse di uno sversamento di liquami lungo il torrente Esinante. Dai primi accertamenti i forestali hanno constatato come dal lago di stoccaggio del digestato prodotto da un impianto biogas stavano tracimando diversi rivoli di liquame che scorreva fino al fosso di ‘Cotone’, per poi giungere al torrente Esinante. Sono in corso gli accertamenti effettuati dai militari assieme al dipartimento Arpam di Ancona così da verificare la natura e l’estensione dell’inquinamento che potrebbe aver prodotto danni ambientali importanti. L’attività di indagine è volta ad individuare i responsabili del danneggiamento aggravato di acque pubbliche e violazione paesaggistica. Il digestato proverrebbe dalla stessa azienda agricola e di allevamento che già l’11 maggio scorso era finita nei guai per un analogo sversamento. I tecnici dell’Arpam di Ancona insieme ai carabinieri forestali dopo un controllo visivo della sostanza e del corso d’acqua, ieri pomeriggio, hanno prelevato dei campioni di acqua e nei prossimi giorni si scoprirà la vera natura e l’estensione dell’inquinamento che potrebbe aver causato danni importanti all’ecosistema fluviale e non solo. Il proprietario dell’azienda agricola nel caso in cui verranno accertate le sue responsabilità di natura colposa o dolosa, sarà chiamato a risponderne. Resta da sottolineare anche l’importanza dell’intervento dei cittadini- sentinelle i quali non appena si sono accorti dello sversamento non hanno esitato a segnalare l’inquinamento in atto arrivato anche piuttosto a valle. Purtroppo non si tratta delle prime volte che viene scoperto lo scarico di digestato o comunque di rifiuti nel fiume Esino e nei suoi affluenti.