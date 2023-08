Nuovo tracciato per la pista ciclabile "Errore, spostate quei parcheggi"

"Apprendiamo con grande sorpresa che la nuova giunta, con delibera 353 del 2023, ha deciso di rimandare la realizzazione della ciclabile di via Marconi-via XXIX settembre, per rimodulare il percorso. Francamente, non ne comprendiamo il motivo". A parlare, è Mattia Della Corte, referente dorico della Fiab, la federazione italiana ambiente e bicicletta. "Riteniamo che bloccare un progetto già in fase esecutiva rappresenti oltre che una insensatezza dal punto di vista del potenziamento delle strutture per la mobilità ciclistica, un inutile spreco di risorse dei cittadini. Spostare la ciclabile al porto proprio ora che il porto è interdetto alle biciclette è una scelta poco azzeccata e poco economica. La soluzione? Rimuovere i parcheggi da via XXIX Settembre e fare una pista lì. Ne beneficeerebbe persino lo skyline cittadino, con una passeggiata sul mare, quella di Porta Pia, che è super frequentata dai turisti".

