Nuovo volo per Parigi, al lavoro per una rotta su Francoforte e Berlino

Meno di un mese per sciogliere il nodo del volo Ancona-Berlino, a cui la Regione lavora da tempo, mentre già per questa stagione potrebbe aggiungersi anche la rotta per Francoforte. È emerso durante la conferenza stampa in Regione, nella quale il governatore marchigiano Francesco Acquaroli e il direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche Marco Bruschini hanno presentato l’evento che si svolgerà martedì all’Ambasciata d’Italia a Parigi per presentare un altro nuovo volo, quello per Parigi, in partenza dall’Ancona Internaional Airport dal 27 maggio. Le Marche puntano forte, in chiave turistica e di export, sui mercati francese e tedesco, cercando anche di rafforzare le connessioni. In questa chiave la rotta parigina che da fine maggio collegherà il ‘Sanzio’, sito a Falconara, con uno degli hub più importanti del mondo, collegato con le rotte internazionali e intercontinentali. "Per le Marche è cresciuto molto il turismo nazionale, ora deve crescere anche in campo internazionale – ha sottolineato Acquaroli –. L’aeroporto internazionale di Ancona conosce un nuovo slancio dopo aver passato periodi non felici. Stiamo lavorando anche su Berlino e su Francoforte".