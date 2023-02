Nuovo volto per 5 aree: un concorso di idee

Al via il concorso di idee e progettazione per la riqualificazione di cinque aree della città. Grazie alla partecipazione al "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", il Comune di Fabriano ha emesso in questi giorni cinque diversi bandi per raccogliere idee e proposte progettuali per la realizzazione di altrettanti interventi su luoghi distintivi della città. Si tratta di: palazzo Chiavelli, del parco del fiume Giano e del restauro del ponte San Lorenzo, dell’immobile di via Petrarca, della frazione di Cacciano e del complesso San Francesco. Il Fondo, gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale e pensato per sostenere la capacità progettuale dei Comuni fino a 30mila abitanti, ha destinato alla città della carta 98mila euro da impiegare per la "creazione di un parco progetti aggiornato, diversificato e innovativo che consenta di accedere alle risorse sovralocali". Il concorso è in forma aperta, anonima e in due gradi: il primo per raccogliere idee progettuali con la selezione delle migliori tre per ciascun intervento, e il secondo per l’elaborazione di progetti di fattibilità tecnico-economica riservato alle tre proposte già selezionate. La valutazione spetterà "a una commissione giudicatrice, di prossima nomina, che formulerà la graduatoria individuando la proposta progettuale vincitrice" spiegano dal Comune. Ai progetti vincigtori saranno riconosciuti dei premi in denaro (1° premio: 5.377 euro; 2° 2.000; 3° 1.000), oltre al compenso per la progettazione degli interventi, i quali interesseranno l’allestimento di palazzo Chiavelli, la valorizzazione del Parco sul fiume Giano e il restauro dell’antico ponte San Lorenzo, la demolizione e ricostruzione dell’immobile sito in via Petrarca da destinare ad asilo nido, la valorizzazione della frazione di Cacciano con la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la Provinciale e l’abitato del borgo e il recupero funzionale dell’area pertinenziale del complesso San Francesco in via Battisti. "Con questo concorso di progettazione per 5 interventi dell’importo complessivo di 3 milioni di euro – spiega il sindaco Daniela Ghergo - chiamiamo a raccolta competenze professionali che possano aiutarci con le loro proposte progettuali a realizzare delle opere fortemente migliorative della città. Sono interventi che spaziano dall’aspetto turistico-culturale-ambientale alla rigenerazione urbana finalizzata a nuovi servizi. L’obiettivo? Rendere Fabriano ancora più bella, accogliente e attrattiva".

Sara Ferreri