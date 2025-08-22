Nuovo waterfront di Ponente, a fine stagione riparte il cantiere

Fra un mese riprenderanno i lavori in viale Colombo del cosiddetto waterfront di Ponente. La riqualificazione comprenderà la strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con viale Colombo e l’accesso al mare di via Pinzon. Inoltre verrà completamente riqualificato anche il tratto di via Colombo dal Canale di Zadina fino all’intersezione con via de Varthema. Gli accessi al mare cambieranno volto con percorsi ciclo-pedonali, arredo urbano, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre, per migliorare il microclima urbano. Sono già aperti e operativi, completi di attrezzi sportivi, gli accessi al mare di via Cabral e via Diaz ed è stata completata la riqualificazione del canale di Zadina. Continuerà i lavori la Rti composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il progetto è stato realizzato dallo studio "Laprimastanza" di Montiano. Nel 2022 in questa zona sono stati realizzati tutti i sottoservizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni. L’investimento totale è di 5,4 milioni di euro, dei quali 4 milioni e 53mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna che copre il 75 per cento della spesa. Il sindaco Matteo Gozzoli ritiene questo progetto una priorità: "Siamo pronti a ripartire con i lavori in una delle zone strategiche della città. In via Pinzon e sull’accesso al mare che costeggia il canale di Zadina, così come nella prima parte di via Colombo, faremo rifiorire la zona". g.m.