Oasi di Ripa Bianca, apertura rinviata

La piena dell’Esino ha portato via parte della strada di accesso all’oasi Wwf Ripa Bianca, slitta di un mese l’apertura della riserva naturalistica. Mercoledì si è svolto un summit in municipio tra l’amministrazione comunale, il consorzio di bonifica che dovrà mettere in campo i lavori di risanamento della sponda sinistra del fiume, mangiata in maniera importante dalla forza dell’acqua negli ultimi mesi. La riapertura dell’oasi Ripa Bianca era prevista per questo week end ma non ci sono i tempi tecnici per realizzare una nuova strada più distante dal corso d’acqua. Ecco allora che si rinvia di un mese. L’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei nei giorni scorsi ha caldeggiato tempi celeri per la partenza del progetto di risanamento e ricostruzione dell’argine (a cui si lavora da oltre tre anni) e che dovrà essere effettuato prima del periodo di nidificazione degli uccelli. Probabilmente sarà necessario realizzarlo in due diverse fasi proprio per via della nidificazione primaverile. La priorità comunque sarà data alla realizzazione della nuova strada, lavori che per fine febbraio dovrebbero essere conclusi. "A causa di una recente piena del fiume Esino che ha eroso un tratto della strada d’ingresso – informava ieri l’Oasi Wwf - l’apertura al pubblico della riserva naturale Ripa Bianca di Jesi è posticipata al 5 marzo. La segreteria didattica è invece aperta ed attiva nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13". La forza dell’acqua tra domenica notte e lunedì mattina scorsi ha danneggiato irreversibilmente la strada di accesso alla riserva naturalistica, strada realizzata non più di un paio d’anni fa perché la ‘vecchia’ era stata, anch’essa, mangiata dal fiume che in questo tratto sta deviando verso sinistra (dove si trova l’accesso alla riserva Ripa Bianca). La piena ha portato nel fiume anche il collettore fognario in cemento che convogliava le acque della zona industriale e il terreno, cedendo, ha scoperto anche alcune tubazioni. Questo richiederà un intervento importante che richiederà mesi.

Sara Ferreri