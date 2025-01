Oasi di Ripa Bianca: fondi per riqualicarla

Un tesoretto di circa 700mila euro, quello che la Provincia di Ancona ha ricevuto attraverso un bando pubblico della Regione Marche, con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, per riqualificare i siti naturali didattici di Ripa Bianca di Jesi, co-gestito assieme al Wwf, e della Selva di Castelfidardo, di cui la Provincia è gestore unico.

"L’obiettivo dei progetti è il completo recupero ecologico della flora e della fauna all’interno dei siti individuati", ha spiegato il presidente Daniele Carnevali. Ripa Bianca vedrà la riqualificazione ecologica e la successiva valorizzazione in chiave didattica per gruppi e scuole di un’area degradata, quella dell’ex stabilimento calcestruzzi: è previsto l’aumento della naturalità del suolo attraverso la piantumazione di nuovi alberi, siepi e zone umide, oltre al progetto di incremento della nidificazione degli uccelli nella garzaia. Un progetto parallelo, invece, si rivolgerà alla tutela delle aree umide e della fauna che le popolano. Il finanziamento è di 378.500 euro. Previsti invece 311.300 euro per la Selva, dove saranno attuati interventi di riqualificazione boschiva e di ripristino ecologico delle aree umide. Successivamente si lavorerà per la creazione di due invasi per la fauna ittica e specie anfibie riconducibili all’habitat della Selva e l’eradicazione di specie aliene come il pungitopo.