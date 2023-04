Oasi fiorite nelle città con Carifac

Un territorio all’insegna della biodiversità: ci pensa la Fondazione Carifac. I comuni di Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Monte Roberto, Cupramontana e Staffolo hanno aderito al progetto promosso da Filiera Futura e Fondazione Carifac "+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità". Oltre alla formazione tramite un webinar operativo con esperti tecnici di "Fondazione Agrion" per illustrare le modalità di piantumazione e manutenzione dell’area indicata dai Comuni, la Fondazione Carifac, presieduta da Dennis Luigi Censi garantirà alle amministrazioni comunali le sementi per un triennio. "Sarà posta inoltre particolare attenzione – spiegano - alle realtà capaci di attivare reti e partnership locali nel processo di creazione dell’oasi quali: apicoltori, scuole e associazioni. Il progetto vuole attirare l’attenzione su una particolare tematica: "Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70 per cento dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35 per cento della produzione globale di cibo, ricoprendo quindi un ruolo fondamentale per l’ambiente e per l’ecosistema".

Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura, associazione nata nel 2020 che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare promuovendo progetti condivisi dalle varie Fondazioni aderenti, tra le quali Fondazione Carifac che è socio fondatore.