Oasi Ripa Bianca con la nuova strada

Dopo il rinvio di più di un mese per i danni dell’erosione del fiume, riapre dopo la pausa invernale l’oasi Wwf Ripa bianca di Jesi. È stata completata ieri la strada nuova provvisoria realizzata dal Comune per consentire l’accesso anche carrabile, necessario in caso di emergenza. L’appuntamento è per questo week end. Si inizia sabato (ore 16) con un incontro e una passeggiata. Protagonista la biodiversità in giardino, ci sarà Giovanna Olivieri, autrice del libro "Guida alle meraviglie del tuo giardino". Domenica dalle 9.30 alle 16.30 il workshop dedicato all’orto Sinergico (prenotazione consigliata 3346047703), alle 15.30 con una passeggiata dedicata alle erbe spontanee mangerecce e dalle 15.30 alle 17.30 con i laboratori per bambini dedicati alla costruzione dell’eroe dell’orto biologico. Il Wwf Italia ha accolto l’invito di FederBio per una collaborazione finalizzata alla divulgazione del valore dell’agricoltura biologica per la conservazione della natura e la salute delle persone e del Pianeta. Tutte le attività saranno gratuite e la riserva WWf sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.