Obbligo di permanenza, ma lavorava a Matelica

Considerati i suoi precedenti era gravato dall’obbligo di permanenza nel comune di Falconara Marittima, dal quale non avrebbe potuto allontanarsi. E invece, incredibile ma vero, è stato sorpreso a lavorare, come niente fosse, in un cantiere del centro storico di Matelica. Una circostanza che è costata una denuncia ad un 62enne falconarese. I fatti si sono consumati mercoledì mattina, quando i carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale dell’Ispettorato del lavoro di Macerata, hanno eseguito degli specifici accertamenti nell’ambito dei lavori di ricostruzione e in materia di Ecobonus, dopo il drammatico sisma che nel 2016 colpì l’Italia centrale e in particolar modo le Marche. All’interno di una ditta edile, i militari hanno riscontrato una sfilza di irregolarità, come ad esempio, la presenza di due lavoratori in nero e il mancato rispetto delle norme di sicurezza. A tal proposito, i titolari dell’impresa sono stati denunciati e sono state persino elevate sanzioni amministrative per oltre 10mila euro. Si diceva del falconarese, un italiano 62enne gravato dal divieto di allontanarsi da Falconara poiché attualmente in affidamento in prova. Evidentemente godeva di buona compagnia nel cantiere, sicché i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro hanno individuato anche un 40enne polacco, cui era proibito allontanarsi da Jesi, in quanto sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale. Anch’egli è stato deferito alla competente autorità giudiziaria. La loro presenza è emersa all’accesso e all’identificazione dei presenti nell’area di lavoro. Dunque l’Ispettorato competente ha contestato la presenza dei due operai senza un regolare contratto, ben sei sanzioni per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (per un totale superiore a 10mila euro) e, per concludere, la sospensione dell’attività di cantiere in corso.