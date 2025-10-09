Obesità e chirurgia bariatrica: il Carlo Urbani di Jesi polo d'eccellenza

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2025 - In Italia l’obesità è stata riconosciuta come malattia cronica. Una svolta che cambia il modo di guardare a una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo e che impone un approccio medico, strutturato e multidisciplinare. La legge Pella dell’ottobre 2025, ha fatto dell’Italia il primo paese al mondo ad avere una legge dello Stato che identifica il problema obesità come malattia cronica e statisticamente correlata ad altre patologie. All’ospedale Carlo Urbani la chirurgia bariatrica è una realtà consolidata che cresce sempre più. “Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità – rimarcano dall’Ast Ancona - oltre un adulto su dieci nel nostro Paese è obeso, e quasi la metà della popolazione presenta un eccesso ponderale. Numeri che confermano come l’obesità non sia solo un problema estetico, ma una vera e propria patologia, spesso accompagnata da gravi complicanze come diabete, ipertensione, apnee notturne e disturbi cardiovascolari, pertanto va trattata come una malattia cronica, con percorsi di cura specifici, prevenzione, assistenza continuativa e, nei casi più gravi, interventi chirurgici. In questo scenario, la chirurgia bariatrica dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, diretta dal dottor Roberto Campagnacci e con i referenti Angela Maurizi e Vincenzo Guarino, rappresenta da anni il punto di riferimento per la cura dell’obesità patologica nelle Marche, una vera e propria eccellenza marchigiana. In linea con le raccomandazioni nazionali e internazionali, il reparto si distingue per un approccio multidisciplinare al problema obesità, che coinvolge chirurghi, nutrizionisti, psicologi e anestesisti specializzati, internisti e quanto ancora eventualmente necessario, seguendo il paziente lungo tutto il percorso terapeutico, dalla valutazione iniziale fino al follow-up post-operatorio. Le tecniche chirurgiche più utilizzate, come la sleeve gastrectomy e il bypass gastrico, vengono eseguite con metodiche mininvasive e risultati clinici eccellenti”. "La chirurgia bariatrica non è una scorciatoia — sottolineano Campagnacci, Maurizi e Guarino - ma un trattamento efficace e sicuro all’interno di un percorso integrato. L’obesità è una malattia complessa che va affrontata con competenza, sensibilità e lavoro di squadra". “L'Unità operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi – aggiungono dall’Ast -dimostra come un team motivato e specializzato possa offrire risposte concrete in un ampio ambito panoramico, dalla medicina alla chirurgia, a una malattia che coinvolge sempre più persone, migliorando la loro salute e la qualità della vita. E' la presa in carico a rappresentare la chiave di successo della terapia, che sia essa di carattere medico o chirurgico. Al Carlo Urbani il quid pluris è rappresentato dalla chirurgia plastica post bariatrica per cui il soggetto con notevole calo ponderale risolve anche il problema psicologico di un’estetica vissuta come non adeguata alla nuova percezione del sé dopo l'intervento e il percorso effettuato”.