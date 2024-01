"Obiettivo 40 punti. Poi si può sognare"

Sulla distinta prepartita figura da fuoriquota, ma quando va in campo gioca, e segna, più di un veterano. C’è Gaetano De Marco tra i trascinatori dei Portuali Dorica capolista, un under già capace di siglare nove gol in 16 turni di Promozione. L’ultimo, assieme all’altro guizzo decisivo di Marzioni, ha permesso domenica scorsa ai Dockers di vincere 2-1 sul Villa San Martino e mantenere la testa della classifica, raggiungendo vetta 33, a +3 dal Fabriano Cerreto. Ma in casa degli anconetani, guai a compiere voli pindarici. "L’obiettivo rimane quello di raggiungere il prima possibile i 40 punti – frena l’attaccante poco più che ventenne -. Raggiunto quel traguardo continueremo a lavorare partita dopo partita e vedremo. Non è facile restare lassù, ma ci stiamo lavorando". Perché la concorrenza, sotto, è particolarmente agguerrita. E, come visto l’ultimo weekend, anche chi combatte per la salvezza può mettere in difficoltà i primatisti. "È stata una gara difficile infatti – dice De Marco, tornando sul successo contro il Villa –. Come lo sono tutte, d’altronde. Specie perché rientravamo in azione dopo la sosta e non è mai semplice e scontato ripartire così. Invece i tre punti ci hanno regalato una spinta per lavorare meglio". In vista di un’altra settimana cruciale che, sabato alle 14.30, porterà il team di Ceccarelli a far visita al Vismara, altra formazione che combatte in apnea per allontanare la zona rossa. "Sarà una battaglia – continua il classe 2003 – come la partita d’andata. Hanno buoni giocatori, ottimi valori. Ecco perché da parte nostra servirà una grossa prestazione per vincere ancora". Vincere ancora. Il chiodo fisso per agguantare la salvezza. Quanto verrà dopo, sarà tutto di guadagnato. Compresa la palma di capocannoniere? "Farebbe piacere rimanere in alto (al momento è primo con Montagnoli della Biagio, ndr). Ma voglio essere molto chiaro: prima di tutto viene la squadra. Senza i compagni, i gol difficilmente arrivano. È grazie a loro se sto segnando".

Giacomo Giampieri