Obiettivo estate sicura Tra elicottero e motovedette Guardie giurate sulle spiagge

Un’estate sicura, tra "sano divertimento e monitoraggio continuo". L’elicottero sopra le nostre teste garantirà sicurezza, così come – via mare – le motovedette di guardia di finanza e Capitaneria di porto. Da terra, ci penseranno polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale a sorvegliare le zone dell’Anconetano. Sono stati dunque potenziati i controlli per l’estate 2023. Osservato speciale è il litorale dorico, che va da Numana a Senigallia. Intensificare le misure, di questo si tratta: se ne è parlato durante l’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Ancona, Darco Pellos.

Le misure, intensificate già nel mese di maggio, vedranno complessivamente impiegate le unità di rinforzo della polizia e dell’Arma dei carabinieri. A solcare il mare anconetano, oltre alle moto d’acqua del 113, anche le imbarcazioni del raggruppamento aeronavale della guardia di finanza. Ad entrare in campo, per garantire che tutto fili liscio fino a settembre, anche il reparto prevenzione crimine della polizia di Stato, che sta schierando le squadre di pronto intervento specializzate, insieme ai cinofili, al reparto volo, alla stradale e alla polizia di frontiera e ferroviaria, che rafforzeranno i dispositivi di controllo in vista dell’incremento di turisti. I carabinieri, invece, sfoderano le SIO, cioè le Squadre di intervento operativo.

Degli incendi, si occuperanno – com’è ovvio – i vigili del fuoco del comando provinciale di Ancona, per prevenzione e monitoraggio lungo tutto Portonovo, la Riviera e il parco del Conero. Cospicui pure i contingenti delle polizie locali di Ancona, Numana, Sirolo, Falconara e Senigallia che opereranno secondo intese ormai consolidate con le altre forze di polizia per prevenire illeciti amministrativi, abusivismo commerciale e assicurare un sano e sicuro divertimento estivo.

Le spiagge, nelle ore serali, saranno sorvegliate non solo dai militari, ma anche dalle guardie giurate. Nei giorni scorsi, infatti, si sono tenuti degli incontri con le associazioni di categoria dei gestori delle discoteche e degli stabilimenti balneari per una strategia di prevenzione che, come lo scorso anno, vede impegnati nelle ore notturne le guardie giurate. A bordo di quad, auto e biciclette, si muoveranno tra Numana e Senigallia per evitare danneggiamenti, furti e comportamenti incivili.

Nicolò Moricci