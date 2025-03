Obiettivo playoff, Ancona verso il rush finale. E’ ora il momento di tirare fuori gli artigli

La sosta è arrivata nel momento giusto? Probabilmente sì, visti i risultati deficitari in cui è incappata la squadra, ma è pur vero che la partita (pareggiata per 2 a 2 ) contro la Sambenedettese aveva fatto intravedere due domeniche fa sprazzi di buon gioco da cui è bene ripartire: vuoi perché lo impone la classifica, per quel quinto posto che è bene tenersi stretto e difenderlo dal Fossombrone, vuoi perché nella prossima sfida si va giocare in casa de L’Aquila, una delle formazioni a inizio stagione maggiormente accreditate per la vittoria del campionato.

Una settimana di pausa non è poca, visti e considerati gli altissimi ritmi che impone un campionato lungo ed estenuante come quello di Serie C: d’altra parte però, è pur vero che questi giorni sono sicuramente serviti a Massimo Gadda per ragionare su quella che sarà la squadra che da qui alla fine del torneo dovrà cercare di difendere quanto di buono costruito con fatica fino a questo momento. Tradotto: più partite si vinceranno, più alta sarà la possibilità di giocare i playoff in una posizione più comoda, anche se oggi appare un’ipotesi abbastanza remota.

Del resto, lo stesso mister Gadda è stato piuttosto categorico nel dopo la partita giocata contro la Samb: quello che arriverà dopo la sosta sarà un campionato completamente diverso rispetto a quello che si è giocato fino ad ora. Le partite sono sempre di meno e i punti guadagnati o persi peseranno inevitabilmente come macigni. Dal canto suo, l’Ancona può ancora ambire a consolidare e migliorare il suo piazzamento nei playoff, anche se quei nove punti di distanza dal Chieti rappresentano un margine difficilmente colmabile: senza contare che ad oggi la salvezza aritmetica non è stata ancora raggiunta, ma che rappresenta una mera formalità, visto che è sufficiente conquistare soltanto un altro punto.

D’altronde, la squadra ha già dimostrato in questa stagione di poter uscire in maniera più che dignitosa da certi momenti difficili, basti guardare cosa successe a novembre: dopo aver perso di misura con la Samb (ultima sconfitta di un mese decisamente nero che vide i dorici perdere con la Civitanovese e incassare una quaterna a Termoli), è seguito un periodo di imbattibilità di due mesi, segno evidente di come questo gruppo, nonostante i fisiologici momenti di appannamento che possono capitare a qualsiasi squadra nell’arco di una stagione, sia capace di tirare fuori gli artigli e di lottare per la maglia, proprio come invoca a gran voce la Curva Nord in ogni partita.

Che proprio la gara di ritorno con i rivieraschi possa rappresentare un altro spartiacque decisivo per questo rush finale di stagione? Lasciamo al campo le risposte.

Se è vero che è questo il momento dell’anno in cui si devono gettare le basi per costruire l’Ancona che verrà, è arrivato il momento di dimostrarlo.

Gianmarco Minossi