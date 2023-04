Un sole primaverile e una nutrita presenza di cittadini al centro commerciale Le Ville per salutare la presentazione della lista Si Può, che sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato 49enne Annavittoria Banzi. La civica – al pari delle altre forze di coalizione, Pd, M5s e Cittadini in Comune – può vantare una pluralità di competenze ed esperienze. Ed è, tra le altre, una delle più giovani (42,5 anni di età media) e rosa (nove donne su 15) dell’intera partita elettorale. Accanto a chi sogna un posto in Consiglio, ieri, anche l’aspirante fascia tricolore: "Questa è la lista che mi si lega più direttamente – la voce di Banzi –. Sono onorata della loro disponibilità al servizio della città: vogliono darmi una mano a cambiarla, dopo 15 anni vissuti in una sorta di immobilismo. Ci sono professionisti, ragazzi, persone preparate e oneste che vogliono far crescere Falconara". Il capolista è il 24enne Alberto Palumbo, laureato in Scienze politiche e cameriere. L’obiettivo: "Ritrovare quel senso di comunità smarrito". Simile a quello del 28enne Leonardo Diambrini, programmatore software e già in campo, nel 2018, per Marco Luchetti. Ci sono poi tanti volti noti, come la 49enne Carla Cinti, amica d’infanzia di Banzi, operatrice di telemedicina all’Inrca e fondatrice del celebre gruppo Facebook ‘La sai l’ultima’, spazio in cui ci si "informa" perché "dialogo, ascolto e partecipazione sono le prerogative per il cambiamento". O ancora Manuela Benni, insegnante in pensione, 68 anni, che punta "sull’educazione e l’attenzione ai giovani e alle persone con disabilità". Quindi Arielle Bocco, avvocato, 34 anni, che lavora nello studio di Banzi ed è in campo per costruire una "Falconara migliore per suo figlio". Come Francesco Tonti, ingegnere elettronico, 42 anni. L’esperienza è portata anche da Francesca Gratti, 55 anni, educatrice del Comune; Diletta Brutti, 53 anni, imprenditrice e grafica editoriale (la "mano" degli originali volantini di Si Può, ndr); Antonella Rinci, 45 anni, consulente del lavoro e sponda per le aziende; Marco Pigliapoco, 44 anni, ingegnere civile che s’impegna per l’ambiente; Isabella Franceschetti, 32 anni, impiegata in uno studio di consulenza. Assenti per lavoro, ma decisi a contribuire, Antonella Amurri, 55 anni, imprenditrice; Barbara Borsini, 23 anni, studentessa; Enrico Grucci, 47 anni, e Giuliano Marini, 39, tecnici commerciali.

Giacomo Giampieri