Obiettivo salute. Diabete, 10 anni in prima linea per gli oltre 80mila pazienti

Un decennio di cure più efficaci, sinergie virtuose e innovazione terapeutica per oltre 80mila pazienti nelle Marche. Oggi l’evento celebrativo ad Ancona.

Dieci anni fa, la Regione Marche segnava una svolta nella gestione delle malattie croniche con l’approvazione della Legge Regionale n. 9/2015, dedicata all’organizzazione della rete assistenziale per le persone con diabete. A distanza di un decennio, quella norma si conferma un modello virtuoso, premiato anche dalla Comunità Europea come “Best Practice” e capofila del progetto europeo Jacardi, che punta a rafforzare la prevenzione e la gestione integrata delle malattie croniche in tutto il continente. Nelle Marche convivono oggi con il diabete circa 82mila persone. La stragrande maggioranza (il 90%) è affetta da diabete mellito di tipo 2, il 6% da diabete di tipo 1, inclusi circa 310 minori, mentre il restante 4% è interessato da altre forme della malattia. Un quadro epidemiologico che rende evidente l’importanza di una rete sanitaria capillare, efficiente e centrata sulla persona.

È proprio questo il cuore della Legge 9/2015: la creazione di un Dipartimento funzionale diabetologico, che ha messo a sistema attività di prevenzione, diagnosi e cura, formalizzando l’esistenza di una Rete Diabetologica attiva già da oltre vent’anni. Un modello di governance sanitaria che si fonda sull’approccio integrato e multidisciplinare, con la partecipazione attiva delle associazioni dei pazienti (ATDM) e dei medici di medicina generale. Strumenti fondamentali di questo sistema sono stati la cartella clinica informatizzata, che ha permesso una reale continuità delle cure, e il governo clinico, che ha orientato le decisioni organizzative nel segno dell’appropriatezza, della qualità e dell’equità. Ne è scaturita una presa in carico condivisa e più efficiente, capace di valorizzare le eccellenze regionali come la Diabetologia Pediatrica e il Centro per il piede diabetico.

Il decennale della legge sarà celebrato oggi a partire dalle 9 nell’aula Carlo Urbani della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona. Un evento che riunirà clinici, istituzioni e rappresentanti del mondo associativo per ripercorrere le tappe più significative dell’evoluzione della diabetologia marchigiana e tracciare insieme una rotta per il futuro. Al centro della riflessione ci sarà ancora una volta la persona con diabete, considerata non come destinataria passiva delle cure, ma come protagonista attiva del percorso terapeutico. Il ruolo delle associazioni, vero motore del cambiamento, ha infatti facilitato il dialogo tra pazienti e sistema sanitario, contribuendo a orientare le scelte strategiche verso il benessere collettivo. Non mancherà, infine, uno sguardo alle nuove frontiere della cura: dalle terapie farmacologiche innovative alla tecnologia dei sensori e microinfusori, oggi è possibile non solo trattare ma anche prevedere e ritardare l’insorgenza della malattia, in un’ottica di medicina personalizzata sempre più precisa ed efficace.