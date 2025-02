Obiettivo sicurezza. Criminalità giovanile, scatta il maxi blitz: controlli e perquisizioni

Vandali, ladri di motorini e perfino un accoltellamento ai giardini per contendersi una ragazza. L’escalation di episodi che, negli ultimi due mesi hanno riguardato la Valmusone, da Castlefidardo a Osimo, ha portato ad una prima importante risposta della polizia. L’operazione "Alto Impatto" investigativo, finalizzata al contrasto della criminalità e della devianza giovanile, ha visto in due giornate distinte l’intervento dei poliziotti della squadra Mobile della questura di Ancona, con la collaborazione anche del Commissariato di polizia di Osimo e del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, effettuare controlli a tappetto soprattutto nell’Osimano, teatro del fatto più grave, quello dell’accoltellamento di un 17enne, ad una gamba, perché rivale in amore del suo aggressore, un coetaneo. L’episodio risale al 3 febbraio scorso e l’accoltellatore era stato poi individuato e denunciato. La sua posizione è al vaglio dalla Procura di Minori.

Il 21 e il 22 febbraio i poliziotti hanno dato corso al maxi controllo del territorio, predisposto a livello nazionale nel "Progetto Squadra Mobile" e coordinata dal Servizio Centrale Operativo di Roma. Una maxi operazione che ha visto coinvolti mille poliziotti in diverse provincie italiane, tra cui appunto quella anconetana. Nell’ambito dell’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti non rispettosi della legge e messi in atto da giovani, sono state controllate in totale 150 persone delle quali 36 erano minorenni e 26 erano cittadini stranieri. I veicoli sottoposti a controllo sono stati 63. Sono state eseguite 11 perquisizioni personali, 3 domiciliari e 3 estese anche ai veicoli condotti dalle persone sottoposte ai controlli di polizia. Durante l’attività ispettiva gli agenti hanno sorpreso due giovanissimi con alcuni quantitativi di droga, hashish nel dettaglio. I possessori sono stati sanzionati per la detenzione della sostanza stupefacente, tenuta per uso personale, e la droga è stata sequestrata. Dopo i controlli il questore Cesare Capocasa ha emesso 5 provvedimenti di avviso orale nei confronti di cinque giovani, uno è minorenne gli altri hanno raggiunto da poco la maggiore età, prescrivendo agli stessi di cambiare condotta e condurre uno stile di vita conforme alla legge poiché ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi. Due di questi sarebbero gli stessi che si sono contesi una ragazza in amore. Ad altri era stato emesso già il daspo urbano.

I servizi mirati, volti a dare un segnale ai giovanissimi, non sono finiti qui. Ne seguiranno altri analoghi e futuri da parte della polizia finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza urbana raggiunto. Anche su Ancona l’intervento della polizia ha portato a scoprire il vandalo di Passo Varano che nei giorni scorsi aveva danneggiato delle automobili in sosta. E’ un 19enne italiano. Con una bottiglia gli aveva sfondato i vetri e colpito la carrozzeria del veicolo. Restano ancora da identificare i vandali di piazza Stamira, dove i residenti lunedì si sono ritrovati con tre automobili danneggiate. Distrutti gli specchietti e rigature alle portiere.

ma. ver.