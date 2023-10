Obiettivo sicurezza. Il Piano al setaccio: ecco 2 anni di controlli nel quartiere a rischio

Giro di vite al Piano: due anni di controlli e monitoraggio. Bilancio positivo per le operazioni interforze disposte dal questore dorico, Cesare Capocasa, su disposizione del prefetto di Ancona, Darco Pellos. Da novembre 2021 al 31 agosto 2023 sono stati 117 i servizi cosiddetti Alto impatto, di cui 79 con la collaborazione dei reparti prevenzione crimine di Campania, Abruzzo e Umbria-Marche. Ad essere impiegato, è stato anche il personale della Polizia di Stato specializzato nel controllo del territorio, con quasi 40 servizi interforze (38 per la precisione). Non solo polizia, quindi, ma anche vigili, carabinieri, guardia di finanza e polizia provinciale. Senza contare gli sforzi e la sinergia tra le Ast (aziende sanitarie territoriali, ndr), l’ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco.

Il Piano San Lazzaro – d’altronde – è uno dei quartieri storici e più popolosi del capoluogo dorico, dalla connotazione marcatamente multietnica, dove si fondono tradizione ed innovazione, per i profondi cambiamenti culturali e demografici, avvenuti nell’ultimo ventennio. Per vigilare sulla corretta convivenza degli abitanti, si è spesso alzato in volo anche l’elicottero del reparto di Pescara. Un presidio biennale che ha permesso di identificare complessivamente oltre 42mila persone (42408) e 12493 veicoli. Arrestate 17 persone, 118 i denunciati in stato di libertà, 70 i consumatori di sostanze stupefacenti segnalati e 46 i denunciati per ubriachezza molesta. Paola d’ordine prossimità, come quella dei poliziotti di quartiere (ora poliziotti di prossimità, appunto), che sono ormai una importante figura di riferimento non solo per i negozianti, ma anche per i residenti. Su questo, il questore dorico ha puntato molto, unitamente al canale diretto con la dirigenza dell’istituto comprensivo Posatora-Piano-Archi, super attenzionato per la sua multietnicità.

Stando a quanto si apprende, costanti sarebbero i contatti con l’oratorio dei Salesiani e la relativa parrocchia, nonché col cinema-teatro, luogo di aggregazione dei giovani residenti e punto di riferimento per le famiglie. Persino il parroco, don Massimiliano Civinini, incaricato dell’oratorio, avrebbe ringraziato a più riprese gli agenti. Sette le sospensioni di attività, 9 gli esercizi chiusi per gravi carenze igienico sanitarie e 45 i verbali di contestazioni e violazioni amministrative (per un totale di 140mila euro), 437 i chili di merce scaduta e 950 i pezzi di materiale non adeguati alla normativa di etichettatura italiana.

Pressoché azzerati gli interventi tra piazzale Loreto e piazza d’Armi (verso il parcheggio dell’ex campo sportivo), super monitorati dalla polizia perché costituirebbero punto di abituale ritrovo di ubriachi e drogati. La zona risulterebbe abitata anche da rom. Sul contrasto all’immigrazione clandestina, occhi puntati su via Giordano Bruno e corso Carlo Alberto, dove bazzicano spesso stranieri irregolari (56 espulsioni del prefetto, 24 ordini del questore di lasciare l’Italia, 13 accompagnamenti nei cpr e 8 in frontiera). Sono 14 gli avvisi orali emessi, 12 i Dacur, 23 i fogli di via obbligatori e una misura di sorveglianza speciale.

Nicolò Moricci