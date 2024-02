"Occasione preziosa di formazione"

Per Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino "portare un quotidiano cartaceo nelle scuole e farvi scrivere i ragazzi rappresenta un’occasione preziosa come tutte le iniziative finalizzate a formare i giovani, a trasmettere loro un senso di responsabilità verso ciò che li circonda. Scrivere su un quotidiano vuol dire informarsi, chiedere, essere curiosi e attenti e sviluppare una capacità critica di analisi, approfondimento e sintesi. Il progetto spinge ad avere uno sguardo attento sulle diverse tematiche, a non subirle, a sviluppare una coscienza sociale. Un atteggiamento che è fondamentale in ogni aspetto della vita e importante anche per il mondo delle imprese". Ai ragazzi Pierpaoli consiglia di "guardarsi intorno e di scrivere di quello che è più vicino a loro, dei fatti e delle situazioni che vivono e su cui possono informarsi bene ed in prima persona. Poi sarebbe bello che scrivessero del mondo dell’impresa. Il lavoro di artigiani e imprenditori costituisce il tessuto della nostra società e della nostra economia e studiando e scrivendo queste realtà, i ragazzi possono trarre spunti per quello che potrà essere il loro percorso di studio e di lavoro". Secondo Pierpaoli "la scuola deve aiutare i ragazzi a fare esperienze nuove, a essere curiosi. Ben vengano iniziative extracurriculari che si pongono queste finalità, perché avremo giovani più intraprendenti con una maggiore propensione a investire su se stessi e sul loro futuro, a ‘fare impresa’. Noi organizziamo da anni incontri con le scuole, fin dalle primarie, portando nelle aule gli imprenditori e i ragazzi dentro le imprese, cercando di appassionare i giovani e di avvicinarli al mondo del lavoro".