"Occasione unica per farci conoscere"

Si avvia a conclusione oggi l’Europa Travel Agent Forum, un’occasione unica per far conoscere la spiaggia di velluto e il suo hinterland negli Usa. Essenziale per attrarre non solo turisti, ma anche investitori. Senigallia ha indossato la sua veste più bella con tanto di luminarie accese in anticipo per renderla più attrattiva fuori stagione. Quattro giorni in cui oltre 200 tour operators americani hanno incontrato i principali Buyer europei: "Abbiamo creato questo evento per diffondere l’immagine di Senigallia e delle Marche nel mondo – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – l’intento è di non avere solo una città isolata ma connettiva con tutto il tessuto: possiamo offrire territori, alberghi ristorazioni ed naturalmente insieme a noi, come corollario, in sinergia tutte le altre bellezze marchigiane presenti". Una convention che rappresenta una sorta di esperimento in quanto per la prima volta in Italia, ma anche in Europa, a 150 travel agent e 40 buyer è stata presentata la città nei suoi particolari, ma anche l’intera regione, un modo per far conoscere quello che è, la spiaggia di velluto e tutto quanto può offrire sotto ogni aspetto.

Una sorta di trampolino di lancio partito dalla Rotonda a Mare, simbolo del turismo marchigiano, illuminata per l’occasione come i punti nevralgici della città. Senigallia come le mete di fama mondiale, in modo che possa essere offerta, in ogni suo aspetto, a quanti dagli Usa sceglieranno di trascorrere un soggiorno nelle Marche. Grande interesse non solo alla spiaggia, ma anche alle colline marchigiane da sempre molto apprezzate dai turisti stranieri. Un aspetto importante è stato anche quello enogastronomico, agli stessi travel agent e buyer sono state fatte assaggiare le eccellenze locali oltre a numerose ricette e specialità tradizionali.