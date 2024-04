Occhi aperti: questi non sono solo bulletti

Non c’è bisogno di scomodare far west e altre stupidaggini, ma non bisogna neanche mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non sia successo niente. Quella di corso Mazzini è qualcosa di più di una rissa: gruppetti di ragazzetti esagitati si vedono in giro da mesi in centro. Non è una novità. Ci sono stati altri episodi di microcriminalità, ma poi quando si accende la miccia può succedere di tutto. Bene fa il sindaco a chiamare in causa le famiglie e il disagio giovanile che serpeggia. E’ proprio una questione di educazione e di sguardo diverso verso la realtà. Impariamo tutti a metterci in questo ordine di idee. Senza allarmismi.