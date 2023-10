Occhi su Lumezzane-Atalanta U23. Che derby tra AlbinoLeffe e Renate

Due i derby lombardi oggi in Coppa Italia di Serie C. Alle 14 va in scena Lumezzane-Atalanta U23, a Zanica si gioca AlbinoLeffe-Renate alle 16.15. Due sfide interessanti, tra una squadra che deve confermarsi e tre che si devono riscattare rispetto a domenica scorsa. In campionato il Renate ha e 11 punti e oggi cerca conferme in casa di una Celeste in difficoltà: solo 4 i punti in classifica. Per l’AlbinoLeffe, dunque, vincere oggi sarebbe importante per cambiare marcia e per il morale. Mancheranno all’appello, però, Saltarelli, Poletti, Giorno e Toma.

Sarà sfida alla pari, invece, tra Lumezzane e Atalanta U23: entrambe hanno 7 punti in classifica e sono reduci da una sconfitta. Una vittoria sarebbe importante per riscattarsi per dare un segnale forte al campionato. L’Atalanta U23 in trasferta sino ad ora ha ottenuto solo un pari e tre sconfitte, il Lumezzane invece ha vinto i 2 confronti casalinghi dei tre giocati fino a questo momento.

Vasco Algisi