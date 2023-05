Occhio ai cellulari "Un bambino non ha bisogno del telefono"

Le insidie della rete sono molte e nascondono pericoli soprattutto per la popolazione più giovane, troppo ingenua e senza malizia. Ecco che gli strumenti tecnologici costituiscono il mezzo più vicino per cadere nella trappola di malintenzionati. Come limitare i danni?Il Carlino ha interpellato Cinzia Grucci, presidente del Corecom Marche, il comitato regionale per le comunicazioni, e per anni dirigente del Compartimento Polizia Postale delle Marche.

Quali sono i pericoli del web per i minori?

"Ce ne sono tanti e vedono il minore sia come vittima ma anche come colui che commette reati di rilevanza penale. Tutto ruota attorno alla messa in piazza dei propri dati personali, immagini, la propria vita intima. Questo lo espone ad una pubblicità indesiderata, a rischi. Se metto una foto ammiccante su un social può essere presa da qualcuno e chissà dove finisce. Più mi espongo pubblicamente sulla rete più posso incontrare persone che possono approfittarne".

E’ legato anche all’utilizzo del cellulare in età sempre più precoci?

"Purtroppo oggi si tende a regalare il telefonino alla comunione, come se fosse un maglione di lana, credendo così di poter sempre contattare il ragazzino e sapere dove sta. Ma un bambino di 9 anni non ha motivo di avere un cellulare, si sposta con i genitori o con i nonni. Come Corecom stiamo diffondendo la prassi dei patti educativi tra genitori, tra gruppi sportivi, all’oratorio, nei centri di aggregazione, che mettono d’accordo i familiari sulle regole dell’utilizzo del cellulare per i propri figli, per tutti uguali. Stiamo diffondendo questo "villaggio digitale" nel maceratese e lo faremo anche ad Ancona. A Corridonia alcuni genitori lo hanno già sottoscritto". Che regole si danno?

"Non lo si tiene a tavola o la sera prima di andare a letto quando i pericoli, in rete, di notte, sono anche maggiori. Poi si mettono dei filtri a certi accessi. Molti social hanno un limite di accesso già di loro, l’età, ma nessuno controlla. Per whatsapp ad esempio in Italia è di 14 anni. I genitori lo sanno e se fanno usare quella chat a figli più piccoli dovrebbero controllare il contenuto altrimenti poi non ci si deve meravigliare se una foto erotica fa il giro della chat di classe".

A che età i minorenni hanno un cellulare?

"Non c’è una statistica perché non è facile monitorare. La scuola non chiede chi ha o non ha un cellulare. Da nostre recenti esperienze, fatte alle elementari e materne, abbiamo visto che sono in mano anche sotto ai 14 anni di età".

Sono frequenti i rischi del web?

"Più si ha una esposizione mediatica più si rischia. Se hai più profili social, e i giovani oggi ne hanno più di uno, più si rischia. Tik Tok, molto in voga tra i giovanissimi, ha un controllo inferiore. Instagram ha un esposizione per immagini. Non c’è però un social buono e uno cattivo, dipende come lo si usa. Il controllo tempestivo lo devono fare i genitori".

ma.ver.