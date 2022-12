"Occorre farne un uso corretto"

Un utilizzo dei farmaci in maniera corretta, senza abusarne. E’ l’invito che fanno i farmacisti marchigiani alla popolazione. Il primo a lanciare l’appello è il presidente di Federfarma Marche. "Noi tutti farmacisti marchigiani – osserva Andrea Avitabile – anche nelle recenti campagne vaccinali, abbiamo riconfermato la vocazione alla consulenza. Vogliamo suggerire al cittadino, far capire di prendersi cura della propria salute, ogni giorno, invitiamo ad un corretto uso degli antibiotici e al rispetto dell’aderenza alla terapia". Pone invece l’accento sulla carenza di farmaci, Marco Meconi , vice presidente regionale e delegato alla farmacia dei servizi. "Un fenomeno che si registra in molte farmacie – spiega – mancano soprattutto antinfluenzali, antidepressivi, antipertensivi e diuretici. Certamente c’è stato un iper utilizzo per il trattamento domiciliare del Covid a cui si sono aggiunte la scarsità di materie prime ed anche i costi del trasporto con un conseguente slittamento delle consegne".