"Occorre un sistema che premi chi investe"

Nella nostra città non mancano le attività, manca un sistema premiante per chi vuole intraprendere nuove strade imprenditoriali. Manca una città attrattiva che sappia intercettare nuovi clienti, visitatori. Mancano, inoltre, attività che denotino la vocazione turistica di Ancona perché in realtà questo canale non è stato mai sfruttato a sufficienza.

A onor del vero si iniziano a intravedere numerose iniziative nel mondo del food rispetto a un tempo e questo fa bene nella ‘sezione’ dell’intrattenimento, ma esattamente come un tempo dovremmo dare modo di rendere interessante la passeggiata legata allo shopping. Non sono io di certo a dire cosa manca, ma so le capacità che abbiamo per renderci interessanti. C’è tutto da costruire: un centro decoroso, elegante, semplice, pulito.

Dobbiamo alzare il target dell’offerta, non tanto differenziare il progetto merceologico. Saranno poi gli altri a interessarsi a noi, a chiedere di venire perché c’è gente, perché ci sono visitatori stranieri, perché ad Ancona si possono trascorrere bei week-end. D’estate abbiamo la complicità delle nostre spiagge, in inverno una città grande ma non grandissima che potrebbe offrire molto. Tutto però parte dall’interesse che riusciamo a suscitare. Quindi, ripeto, non è il cosa, ma il modo in cui ci presentiamo all’esterno. L’adeguamento dell’esistente a degli standard più elevati sarà quasi automatico. Certo, ci vorrà del tempo ma riusciremo con regole precise, idee chiare e maglie più larghe a fare di questo territorio una grande città.