Occupa una casa, denunciato un 19enne

Ancora appartamenti disabitati in centro, magari messi in vendita e occupati abusivamente. Stavolta il proprietario, allertato dai vicini, ha chiamato i carabinieri, che hanno trovato un uomo con la refurtiva: alla vista dei militari ha tentato di barricarsi al piano di sopra.

L’uomo aveva fatto di quella vecchia abitazione la sua casa, usando anche il wc, che però, non avendo l’abitazione acqua corrente, era in condizioni indescrivibili.

Il blitz è dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi, i quali giovedì hanno beccato e poi denunciato, per violazione di domicilio aggravata e ricettazione, il 19enne nordafricano che risulta senza fissa dimora e già gravato da precedenti di polizia. Non sarebbe stata la prima occupazione abusiva per lui: probabilmente già da tempo aveva fatto di quell’abitazione la sua dimora, anche a giudicare dai numerosi mozziconi di sigaretta rinvenuti a terra.

Durante il servizio perlustrativo, i militari hanno notato la forzatura del portone di ingresso di un’abitazione in via Spaldi, non abitata dal proprietario, che risiede a Fano e che ha messo in vendita l’immobile di Jesi. Una volta entrati, i militari si sono imbattuti nello straniero, che aveva di fatto occupato l’abitazione dentro la quale aveva anche creato un giaciglio per dormire. Alla vista dei militari il 19enne ha provato a nascondersi, chiudendosi a chiave in una stanza al piano superiore. La perquisizione delle stanze occupate dal 19enne ha permesso di trovare numerosi oggetti di cui il giovane non ha saputo fornire indicazioni circa la loro provenienza. Si tratta di varie paia di occhiali, un tablet, smartphone, arnesi e utensili, e persino un orologio d’oro. Trovati e repertati anche quattro coltelli di grosse dimensioni e due radioline walkie tolkie (probabilmente utilizzati per commettere furti in abitazione), anch’essi sottoposti a sequestro. Alcuni di quegli oggetti erano stati rubati dalle auto in sosta. Sono stati già riconosciuti dai proprietari: una quarantenne e un 52enne di Jesi che li avevano lasciati sulle loro auto parcheggiate in strada, il 29 settembre e il 22 ottobre scorsi. Altro materiale sequestrato è tutt’ora al vaglio dei carabinieri, che stanno scandagliando analoghe recenti denunce di furto per risalire all’identità dei proprietari degli oggetti. Non si esclude che il 19enne possa aver messo a segno anche dei furti in abitazione.