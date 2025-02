Occupano casolare abbandonato: sgomberati

Un immobile abbandonato nelle campagne falconaresi era stato trasformato in un bivacco da tre stranieri, che avrebbero vissuto in condizioni igieniche piuttosto precarie e si sarebbero rifugiati in quegli spazi, secondo le ricostruzioni, probabilmente anche per sfuggire all’attenzione e ai puntuali controlli portati avanti dalle forze dell’ordine. Tutto questo, però, non è bastato. Perché sabato mattina quel vecchio casolare nei pressi della zona di Rocca Priora, vuoto da tempo e di fatto abbandonato, è stato sgomberato e così sono stati allontanati tre giovani di origine nordafricana, la cui presenza non era passata inosservata all’azienda agricola proprietaria dello stabile, che ha provveduto a segnalarli a chi di competenza.

Un intervento tempestivo e che è stato portato avanti all’interno del programma antidegrado. Programma, questo, organizzato nell’ambito del piano di controllo del territorio cittadino con l’obiettivo di prevenire i reati, ma che è utile anche a ricercare i responsabili di alcuni episodi criminosi avvenuti di recente.

Sul posto, lo scorso fine settimana, si sono portati gli agenti della Polizia di Falconara, guidati dal comandante Luciano Loccioni, che hanno condotto le operazioni in piena sinergia con i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima e il personale della Polizia di Stato, che è invece arrivato con l’unità cinofila. Quando le forze di polizia si sono presentate nell’area indicata hanno potuto appurare, da subito, che i tre si erano accampati all’interno della casa colonica abbandonata che, peraltro, non presentava neppure porte e finestre.

E conseguentemente, priva deli allacci per le utenze (come acqua, luce e gas) e dei servizi igienici. Vivevano nascosti da tutti. Quasi invisibili. Sarebbero stati rivenuti anche scarti di cibo e immondizia, oltre a dei giacigli di fortuna. A quel punto i tre giovani sono stati prontamente identificati dagli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato e dai militari dell’Arma: trattasi di un ragazzo di 32 anni di origine marocchina e di due ragazzi di 20 e 19 anni originari della Tunisia, che erano sbarcati a Lampedusa nel 2023.

Tutti e tre sono risultati gravati da precedenti denunce per reati contro il patrimonio, ma anche per lesioni personali, avvenute recentemente in zona. All’esito delle formalità di rito, i tre soggetti sono stati denunciati per l’occupazione abusiva dell’edificio, mentre è scattata una segnalazione alla Prefettura competente in quanto sono stati trovati in possesso di hashish per uso personale. Non è la prima volta che le forze di polizia intervengono negli immobili abbandonati di Falconara per contrastare le occupazioni abusive e prevenire fenomeni illeciti. I controlli, in tal senso, proseguiranno.