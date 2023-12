Occupazione abusiva: denunciato un giovane

Occupazione abusiva della cosiddetta torre Erap, ad oggi uno scheletro in muratura incompiuto: 32enne denunciato e inviato alla Caritas. Il 32 anni di origini algerine si era sistemato da alcuni giorni in uno degli alloggi in costruzione nell’edificio Erap di via Tessitori. Una presenza che non è passata inosservata ai residenti della zona che hanno fatto la segnalazione alla polizia locale. Gli agenti, intervenuti prontamente sul posto, hanno identificato l’uomo e contestato, denunciandolo l’occupazione abusiva. Poi, lo hanno invitato a recarsi alla Caritas per trovare provvisoria sistemazione nella struttura deputata all’accoglienza temporanea. Tra l’altro la torre Erap non ha neppure gli impianti e gli infissi e con le temperature rigide della notte la salute dell’uomo poteva essere a rischio. Nelle scorse settimane altre occupazioni abusive con tanto di allaccio all’utenza dell’energia comunale erano state scoperte da polizia e carabinieri a due passi da piazza Federico II, al palazzo Santoni di proprietà comunale ma in gestione all’Erap.