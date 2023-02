"Occupazione e sanità Nessuno protesta più"

"Da un anno sembra che Fabriano sia diventata un’isola felice. Nessuno protesta più per la sanità, per la chiusura del centro nascite e del reparto di pediatria. Nessuno si occupa più del disagio dei 6mila disoccupati, del calo demografico, della sicurezza, del decoro urbano, della ricostruzione post sisma..." A parlare è l’ex consigliere comunale (Forza Italia) Olindo Stroppa: "Dove sono finiti – incalza Stroppa – i commercianti che tanto protestavano per la chiusura del centro storico? Leggo solo autocelebrazioni della nuova amministrazione per la realizzazione di opere già previste in precedenza. Nel bilancio di programmazione del 2023 oltre agli aumenti di tassazioni e servizi al cittadino, non vedo idee per affrontare i problemi reali dei cittadini, alcuni dei quali ho elencato. Capisco che una parte di queste problematiche non sono di competenza comunale, questo non vieta però di farsene portavoce nelle sedi competenti. L’opposizione in Consiglio non ha poteri decisionali, ma solo di controllo e di denuncia. Purtroppo noto con dispiacere che, chi prima tanto urlava per il problema sanitario, per la disoccupazione, per la chiusura del centro nascite e del reparto pediatria ora tace".