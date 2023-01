Oculisti in missione per l’Africa Bloccati dalla compagnia aerea I medici: "Mai successo in 25 anni"

Erano pronti a decollare dall’aeroporto di Bologna per una missione umanitaria in Ghana, ma il gruppo di oculisti bolognese, all’ultimo minuto, è stato lasciato a terra. Si tratta di una delegazione dell’Amoa, Associazione medici oculisti per l’Africa, che era in procinto di salire a bordo di un aereo della Royal Air Maroc: i medici erano cinque e si sono dovuti fermare al gate di imbarco. Lo stop sarebbe stato determinato dalla mancanza di un certificato Covid, ma la delegazione dell’Amoa ha obiettato di avere visti in regola con annesso certificato.

"Avevamo tutti i visti in regola e tutte le vaccinazione richieste erano state effettuate: siamo medici – racconta Piero Barboni –. Il problema è che per andare in Ghana, passando per il Marocco, quest’ultimo richieste una certificato speciale che si chiama ’travel certificate’, una auto-dichiarazione che sono state effettuate le vaccinazioni anti Covid. Cosa che non era stata richiesta al momento dell’organizzazione della partenza – precisa –. Comunque abbiamo provveduto, lì in aeroporto a richiederlo on line ma una volta ottenuto ci hanno detto che il volo era chiuso e non ci hanno fatto salire. Il fatto è che sono entrati a bordo due persone che erano in lista di attesa come noi. E questa cosa non è stata molto chiara". Adesso i medici sono in attesa di un’altra riprogrammazione del viaggio, cosa non semplice in quanto stanno perdendo giorni preziosi, come sottolinea Barboni.

"In 25 anni che andiamo in missione una cosa del genere non ci è mai accaduta – sottolinea il medico bolognese –. Questo tipo di documentazione non era richiesto. Ma il fatto è che una volta in nostro possesso, ci hanno lasciato a terra ugualmente". Barboni spiega quale tipo di intervento vanno a eseguire in Ghana: "Andiamo a operare le persone di cataratta, un intervento da noi molto semplice e considerato di routine, ma non in questi Paesi. Il nostro scopo non è solo operare chi ha bisogno, ma anche trasmettere conoscenza e addestrare personale che sia poi in grado di eseguire questo tipo di intervento. Il nostro auguro è di riuscire a partire in tempi brevi perché rischiamo di perdere giorni preziosi. Partire più tardi significa poter fare un minor numero di viste e operazioni con i pazienti che hanno problemi con la vista – sottolinea Barboni – e incontrare un minor numero di medici che devono essere istruiti e preparati".

Monica Raschi