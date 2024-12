Oculistica, arriva nuovo tipo di esame

Il campo visivo Estermann è un esame particolare che studia l’estensione verticale ed orizzontale dello spazio percepito in visione binoculare. Viene eseguito principalmente per il rinnovo della patente di guida in soggetti con patologie dell’apparato visivo, tra cui in particolar modo pazienti affetti da diabete. L’esame, come previsto dalla normativa vigente, sarà eseguito in regime libero professionale dalla dottoressa Lucia Mercanti all’ambulatorio oculistico dell’ospedale "Engles Profili" di Fabriano a partire da giovedì. La prestazione potrà essere prenotata tramite Cup alla voce Campo visivo per rinnovo patente. Promotore di questa necessità si era fatto il Tribunale per i diritti del malato di Fabriano, nella persona di Ernesto Barocci che oggi afferma: "Sono molto soddisfatto per questa iniziativa che potrà permettere a tanti utenti della provincia di Ancona di effettuare questa tipologia di accertamento specialistico". "Continuiamo a rafforzare i servizi erogati ai cittadini marchigiani", dichiara il vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini.