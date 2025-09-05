Gli odiatori contro la coop dei disabili: “Non ci entrerei nemmeno se fosse l’ultimo bar al mondo”

Ancona, 5 settembre 2025 – “Non ci entrerei nemmeno se fosse l’ultimo bar al mondo, lo farei esplodere prima”. Lo scrive a commento di uno dei tanti post pubblicati da Frolla, cooperativa sociale osimana impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità, uno degli hater che, improvvisato leone da tastiera, si fa avanti, non mostrando la faccia né il nome.

Nel giro delle ultime settimane Frolla deve fare i conti non solo con le parole di questo scienziato, ma con diversi altri messaggi simili che sparano insulti e parolacce.

In pieno stile Frolla, ieri è stato pubblicato un video di risposta girato da alcuni dei ragazzi mentre sono al lavoro al centro aperto in collaborazione con Coal al Cargopier di Osimo Stazione: “Ecco cinque motivi per non fare spesa da Frolla – dicono -. Vi accogliamo sempre con i sorrisi, troverete frutta e verdura fresca anche dall’Orto del Sorriso della Caritas di Ancona, i nostri ragazzi saranno lì ad aiutarvi tra scaffali e prodotti, c’è sempre un buon motivo per prendersi un caffè e assaggiare le nostre brioches e anche al banco salumi e formaggi vi serviranno sempre i nostri ragazzi, quindi non venite a fare la spesa da Frolla perché rischiate di sentirvi proprio a casa”.

E poi l’hashtag “è tutto sbagliato”. Nel giro di pochissimo il video reel ha fatto il giro del web, raccolto tantissime visualizzazioni e commenti di solidarietà e incoraggiamento.

“Non sappiamo perché ci stanno arrivando commenti simili soprattutto su Tik tok e Instagram, che cosa muova questi haters. Stiamo cercando solo ora di affrontare la cosa in maniera diversa, non ignorandola, ma inserendo contenuti che vadano un po’ a contrastare questo movimento, se possiamo chiamarlo così. Non sappiamo se è la soluzione migliore ma, almeno per il momento, ci muoviamo seguendo il nostro stile”, dice il cofounder Jacopo Corona. Sono tanti i riconoscimenti che la cooperativa, microbiscottificio solidale, ha ricevuto nel corso degli ultimi anni: a giugno è stata ufficialmente invitata a partecipare alla 18esima Conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che si è tenuta a New York ad esempio, un appuntamento straordinario per Frolla, già microbiscottificio, già paga della presenza al G7 dello scorso ottobre, della visita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dello stage nelle cucine del Quirinale di tre ragazzi.