Odissea a Torrette dopo l’incidente: "Quindici ore in pronto soccorso"

Tamponate in auto alla Baraccola, poi costrette a un’attesa superiore alle quindici ore in pronto soccorso prima di essere rispedite a casa e, per una delle due, con il più classico dei "signora, torni domani". Si è trasformata in un’odissea la giornata dell’Epifania per Ondina Ghergut, consigliera comunale di maggioranza a Falconara, e per sua sorella Felicia Tereza. Le due donne, 43 e 46 anni, venerdì verso le 18.30 stavano percorrendo l’affollata strada nella zona industriale e commerciale di Ancona. All’altezza del negozio Globo, la Ghergut (in quel momento al volante) ha fermato l’auto per consentire l’attraversamento di un pedone sulle strisce. Forse complice la pioggia, la vettura che proveniva da dietro, condotta da un ragazzo poco più che ventenne, non avrebbe fatto in tempo a frenare ed ha così travolto l’auto delle Ghergut. Nell’urto violento è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo. Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia locale per i rilievi, sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa che, poco dopo, hanno optato per il trasferimento delle sorelle all’ospedale regionale per gli accertamenti del caso. Qui sono arrivate in ambulanza e con un codice di media gravità. Poi, il calvario.

"Siamo entrate attorno alle 19 – racconta Ondina Ghergut al Carlino –. Avevo dolori alla cervicale e alla schiena, mentre la situazione di mia sorella era più complessa, tanto che dopo l’incidente non siamo riuscite a uscire da sole dall’auto, se non con l’ausilio dei soccorsi. Felicia Tereza sentiva un braccio addormentato, era immobile e non riusciva a muovere la testa". L’attesa, superata la fase del triage, è stata "relativamente" breve per i primi esami. L’attesa per gli esiti, invece, è stata interminabile. "I risultati della mia Tac sono arrivati verso le 10 del mattino successivo", conferma la consigliera eletta in quota Direzione Domani, a sostegno del sindaco Stefania Signorini. "A quel punto – prosegue – è arrivato mio cognato a prendermi e alle 11 ho potuto fare rientro a casa mia, con una prognosi di cinque giorni e il collare da indossare". Tutt’altro responso per la sorella. "Sospetta frattura al collo (ieri il nuovo esame ortopedico, ndr). Tanto che è stata dimessa dall’ospedale di Torrette soltanto dopo le 14, a fronte di un’attesa che sfiorava le 20 ore. Seduta in una carrozzina, in mezzo a persone stremate e molte delle quali già presenti da prima di noi – lo sdegno di Ondina –. C’era chi attendeva dalla mattina dell’Epifania, ma ricordo che quando siamo uscite era domenica 7 gennaio". "Ho visto anziani in lacrime e doloranti, gente arrabbiata e soprattutto due soli medici, ai quali va il mio enorme ringraziamento per la professionalità, chiamati a gestire ben sessanta persone che attendevano di essere visitate. Quella del pronto soccorso di Torrette è una situazione inaccettabile", dice anche senza mezzi termini.