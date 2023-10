Odissea al Pronto soccorso. Urologo assente, l’ambulanza tarda. Ragazzo disabile aspetta sette ore

Una lunga e penosa Odissea: in ospedale per sette ore, nonostante la sua grave forma di disabilità. È stata una domenica davvero difficile e faticosa quella di Francesco Forgione e dei suoi familiari, incappati l’altro ieri in una serie di problemi legati allo stato in cui si trovano le strutture ospedaliere. Da una parte il caos in reparto, al pronto soccorso, dall’altra i tempi lunghi per essere riportato a casa da un’ambulanza che non arrivava mai. In mezzo tanta, troppa sofferenza.

In questo caso l’ospedale è quello anconetano di Torrette, in particolare il suo pronto soccorso, da tempo ridotto allo stremo. Un reparto meta di decine di pazienti da tutte le Marche e costretto in condizioni difficili dai vertici della sanità. La storia di Francesco si collega direttamente a questo stato di forte disagio generale. Portato in ospedale poco prima delle 14 da un’ambulanza, Forgione, 25enne affetto da una malattia neurodegenerativa, è riuscito a tornare a casa soltanto dopo le 21. In mezzo ore di attesa che se per una persona normale sono tante, a volte troppe, per una persona disabile diventano insostenibili. Tutto era partito da un problema sanitario: "La notte tra sabato e domenica è stata molto dura per lui _ racconta il padre Michele al Carlino _, quando non ha potuto dormire a causa del dolore provocato da un’infezione. Nel corso della mattinata di domenica la situazione è peggiorata e per questo abbiamo deciso di andare in pronto soccorso a Torrette. Pensavamo che Francesco avesse un corridoio preferenziale vista la sua situazione, ma così non è stato". In effetti non è stato possibile portare il giovane al Centro NeMo, l’unità operativa che si occupa di casi di malattie neuromuscolari, attivo da quasi due anni in un’ala dell’ospedale regionale: "Mio figlio è rimasto tutto il pomeriggio al pronto soccorso e ha dovuto aspettare la visita dell’urologo reperibile che è arrivato da casa _ aggiunge Michele Forgione _ soltanto alle 18. Dopo la visita e la diagnosi, oltre ai risultati delle analisi, Francesco è stato dimesso, ma dalle 19, momento in cui lo stesso ospedale ha allertato un’ambulanza, l’equipaggio è arrivato soltanto alle 20,30. I sanitari, come da prassi, si erano rivolti alla Croce Gialla di Ancona, ma stando a un sistema di turnazioni, per le dimissioni domenica c’erano i colleghi di Agugliano. In quel lasso di tempo – continua il padre – Francesco ha aspettato dentro il reparto, a contatto con tanta altra gente, magari col rischio di prendere il Covid, che per lui sarebbe molto pericoloso".

C’è poi un dettaglio della degenza: "Ci hanno messo dentro uno dei box singoli, ma sulla lettiga dove Francesco era stato appoggiato c’erano evidenti tracce di sangue di un paziente precedente e la porta del box non si chiudeva, bisognava metterci il bastone della flebo. Nulla da dire sul personale, tutti gentili e molto indaffarati, ma qualcosa andrebbe fatto per migliorare le cose".

Pierfrancesco Curzi