Odissea per una visita medica: "Ho aspettato sette mesi per niente. E’ la negazione del diritto alla salute"

Deve fare una visita urologica di controllo, va al Cup di Jesi con l’impegnativa che ha la priorità P (da soddisfare entro 120 giorni) ma la risposta è quella che in tanti ormai si sentono dire: "Nessun posto in tutta la regione". Poi la frase che lo rasserena: "Ma la possiamo inserire nella lista di presa in carico e sarà richiamato non appena troveranno un posto". "Bene sì – dice lui, Ivo Mercuri, jesino – In effetti si tratta di un controllo da fare entro 4 mesi e accetto. Solo che quella chiamata – spiega lui stesso – non è mai arrivata. L’impegnativa era del 13 marzo, la presa in carico del 19 dello stesso mese. Da allora fino ai giorni scorsi non sono stato più ricontattato telefonicamente (come invece previsto nelle informazioni sul documento di presa in carico). Da quel 19 marzo sono passati 7 mesi, ovvero 210 giorni, quindi sono andato al Cup per capire cosa stesse accadendo. Mi hanno risposto che non risulta più la mia richiesta di prestazione e che nel frattempo l’impegnativa era scaduta. Sono andato su tutte le furie, ho chiesto di parlare con i responsabili del Cup i quali poi mi hanno detto invece che ero ancora in carico, anche se l’impegnativa era scaduta. Questa – rimarca indignato Ivo – è la negazione del diritto alla salute garantito dalla nostra Costituzione. Non solo perché ci prendono anche in giro: ci dicono che ci prendono in carico e poi il silenzio. Trovo gravissimo che la validità della ricetta sia scaduta senza aver soddisfatto la richiesta del cittadino: andrò fino in fondo su questa brutta storia di malasanità. Secondo la legge nazionale non si possono chiudere le agende e la presa in carico deve essere garantita così come la priorità indicata nella stessa ricetta". Dopo aver interpellato la responsabile del Cup, Ivo ha proseguito la sua battaglia: individuato il responsabile del procedimento e il dirigente del servizio ha scritto una mail chiedendo: "Tempestiva e precisa risposta di quanto accaduto: entro 3 giorni lavorativi" ha scritto aggiungendo: "Nel caso in cui non venga soddisfatta la mia richiesta entro il tempo indicato, mi riterrò libero di adire le sedi competenti (compresa la richiesta dei danni sofferti per le inadempienze emerse)". Appena un paio d’ore dall’invio della mail al nostro Ivo arriva una chiamata: "C’è un posto per la visita urologica che deve fare: il prossimo 13 novembre a Villa Serena, a Jesi. Ma dovrà rifare l’impegnativa". "Ma nei fatti hanno sbagliato loro – replica lo jesino – e quindi sono loro che devono trovare una soluzione, tra l’altro senza gravare sui conti pubblici. Il sistema che abbiamo oggi è frutto di precise scelte politiche, fatte da persone con nomi e cognomi. Saranno loro a dover pagare per gli errori compiuti".

Sara Ferreri