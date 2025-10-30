Odissea voli di continuità: "Salta" la rotta per Napoli: ora serve un nuovo bando

Subito una prima "tegola" per il neo amministratore delegato dell’aeroporto delle Marche: il collegamento da Ancona per Napoli garantito dai voli di continuità territoriale non partirà dal 4 novembre come previsto dal bando che era stato predisposto dall’Enac.

Il motivo è presto detto: la compagnia che si era aggiudicata la rotta (Volotea), con copertura economica garantita da ministero e Regione, ha deciso di non procedere col servizio. A questo punto sarà proprio l’Enac a dover provvedere con una procedura d’urgenza per trovare un nuovo vettore in grado di collegare Ancona con Napoli. Potrebbe essere anche un’occasione per rivedere giorni e orari del collegamento che, al momento, era previsto il sabato e la domenica. Una collocazione, in realtà, poco pratica dal punto di vista turistico in entrambi i fronti: impossibile pensare, ad esempio, per i marchigiani di trascorrere tre giorni sulla Costiera Amalfitana piuttosto che per i campani qualche giorno sulla Riviera del Conero. Ma, ovviamente, questo potrà essere vagliato solo dall’Enac.

E intanto l’ad Giorgio Buffa esprime soddisfazione per quello che è certo: "Conosco la compagnia Dat che assicura i voli di continuità anche in Siciali per quanto riguarda i collegamenti con le isole minori. Parliamo di un vettore serio e affidabile. Lunedì prossimo ci sarà la presentazione ufficiale e vediamo come andranno i primi mesi, poi si potrà discutere anche di scenari futuri con loro. Al momento pensiamo a far decollare, in tutti i sensi, i collegamenti con Roma e Milano che rappresentano dei punti di forza per il nostro aeroporto".

Evidente che, in particolare il volo per Roma potrà garantire l’approdo su un hub dal quale poi poter proseguire verso molte mete, anche intercontinentali, partendo direttamente dal Sanzio. Un’opportunità in più al momento fornita solo da Lufthansa con lo scalo di Monaco dal quale i marchigiani possono dirigersi verso mete internazionali staccando il biglietto direttamente da Ancona.

Tornando sul collegamento con Napoli i problemi "tecnici" legati alla predisposizione del bando di qualche mese fa dovranno essere superati cercando di andare incontro anche alle esigenze delle compagnie e al posizionamento degli aerei: è complicato e dispendioso far muovere un aereo con partenza da Ancona ma che arriva da un altro scalo. Su questo dovranno lavorare gli esperti dell’Enac per invogliare l’arrivo di un nuovo vettore.

a. q.