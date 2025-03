Odore di stupefacenti nelle scale: la polizia trova la droga in garage

Lotta allo spaccio di droga. E’ uno degli obiettivo dei controlli svolti dalla polizia nella giornata di venerdì. Nel corso delle verifiche, in periferia, un cittadino segnalava un forte odore di sostanza stupefacente provenire da un box-cantina che si propagava lungo il vano scale di uno stabile. Gli agenti, effettivamente, percepivano l’odore di sostanza verosimilmente del tipo marijuana. E’ così scattata la perquisizione, dopo aver convocato il proprietario (34enne provincia Ancona) che si trovava fuori in quel frangente, rinvenendo sopra un pensile sospeso in corrispondenza della porta d’ingresso del bagno, due involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, uno di hashish e un vasetto in vetro con altra marijuana del peso complessivo di gr 19,50, di cui veniva appurato l’uso esclusivamente personale, e sequestrata. Scattava così la segnalazione al Prefetto per uso personale. Il personale delle Volanti segnalava, invece, per uso personale di stupefacente un cittadino extracomunitario del Gambia, 19enne, regolare sul territorio nazionale. Intorno alle ore 18.30 la pattuglia, transitando per Costa del Montirozzo, notava la presenza di un giovane extracomunitario, noto ai poliziotti per averlo fermato il giorno prima con hashish e segnalato per uso personale. Alla vista degli agenti, il giovane accelerava l’andatura ma veniva bloccato di lì a poco ancora in stato di agitazione. Sul posto, gli agenti procedevano a un’ispezione dei suoi effetti personali, rinvenendo nella custodia del suo smartphone un pezzo di sostanza del tipo hashish del peso complessivo di grammi 2,20 sequestrata.

L’obiettivo di queste operazioni, spiegano dalla polizia, è quello di una sorta di terapia della prevenzione, a inizio della stagione primaverile, per impedire la recrudescenza dei reati, che mira a intensificare il rapporto di fiducia con la cittadinanza. Gli equipaggi impiegati hanno controllato le aree più sensibili della città: via delle Mura occidentali, via Setificio, Orti Pace, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle, Piazzale Partigiani.