Odori molesti, le analisi dell’Arpam assicurano:: "Non sono pericolosi"

E’ il Comune a informare che si è conclusa una nuova campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona industriale di via Primo Maggio, effettuata con l’Arpam. Richiesto in seguito a segnalazioni di odori molesti, è stato condotto tra gennaio e febbraio attraverso strumentazione specializzata in grado di rilevare la presenza di sostanze organiche volatili, comunemente utilizzate nelle attività di verniciatura.

"I risultati rassicurano – dice il sindaco Oriano Mercante -. Le concentrazioni di tutte le sostanze rilevate sono risultate ampiamente inferiori ai valori di soglia indicati dai parametri per la sicurezza dei lavoratori. Il benzene, unico composto regolamentato con un limite di legge per la qualità dell’aria, è sempre rimasto ben al di sotto del valore limite annuale. Nessuna delle sostanze rilevate ha fatto registrare concentrazioni preoccupanti per la salute della popolazione. Nella seconda fase dell’indagine i valori riscontrati sono risultati notevolmente inferiori. Il monitoraggio ha evidenziato un picco di concentrazioni solo per alcune sostanze tipiche dei cicli di verniciatura ma non sono un rischio per la salute".