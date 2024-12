Offagna, azienda di trasporti non consegna la merce: condannato

Organizza il trasloco del figlio, nel Regno Uninto, ma mobili e altra merce non arrivano a destinazione. L’azienda di autotrasporti scelta, con base ad Offagna, non è riuscita a far recapitare l’ordine nonostante la cliente avesse pagato quasi 900 euro di trasporto. Con l’accusa di appropriazione indebita il titolare della ditta, 45 anni, osimano, è finito a processo ed è stato condannato a 10 mesi di reclusione dal giudice Carlo Cimini. Il valore del carico era di 8mila euro. Nel camion la cliente aveva fatto caricare un divano in pelle e 29 casse che contenevano, un impianto stereo, un computer, biancheria della casa, pentole, libri, sedie, borse e un trapano. La donna, madre del proprietario degli oggetti da consegnare, una milanese di 72 anni, aveva cercato su internet una ditta specializzata. Navigando su un sito specialistico chiamato "Spedingo" aveva trovato l’azienda di Offagna e si era messa in contatto con il titolare chiamandolo al cellulare. I due si erano poi visti e l’imputato, difeso dall’avvocato Rino Bartera, aveva voluto anche 300 euro di caparra prima di prendere impegni. Il 2 febbraio del 2019 la donna si era rivista con l’autotrasportatore per consegnargli la merce e fare il bonifico della somma da pagare per il servizio. Il carico doveva arrivare al figlio l’11 di febbraio dello stesso anno ma non è mai giunto a destinazione. Ogni volta, stando alle accuse, l’osimano inventava scuse facendo slittare le consegna di mese in mese. L’ultima scusa era stata che gli autisti erano stati arrestati per immigrazione clandestina. La 72 enne si è rivolta ai carabinieri per denunciarlo.

ma. ver.