Offagna, definito il cartellone degli eventi estivi: si inizia domani con l’attesa "Festa dei fiori"

Il borgo medioevale si prepara alla stagione estiva 2024 con un programma ricco di eventi ed iniziative, frutto dell’importante collaborazione tra l’Amministrazione, gli operatori economici del territorio e le tante associazioni che operano nell’ambito culturale, turistico e sociale del Comune. Si parte domani con l’anteprima della Festa dei fiori che poi si svolgerà sabato 18 e il giorno dopo.

Confermata la 37esima edizione delle feste medievali dal 20 al 27 luglio, poi Offagna buskers festival dal 14 al 15 giugno, la decima edizione di New evo festival, la Notte bianca dei bambini il 6 e 7 luglio, la Punta della lingua, la Notte romantica dei borghi più belli d’Italai, Offagna jazz il 17 e 24 agosto, la Fiera del colombaccio il 7 e l’8 settembre. Il programma è caratterizzato da numerose iniziative di vario genere, da quelle più note e tradizionali ad altre di recente ideazione che animeranno il borgo quasi ogni giorno della settimana da giugno a settembre. Sono in programma degustazioni nelle cantine del paese e anche aperitivi alla rocca medievale. Durante i fine settimana, le vie del paese saranno arricchite da artisti ed hobbisti di vario genere che lavoreranno in alcuni locali del borgo.