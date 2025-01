Offagna, il sindaco:: "Preoccupano Vallone e manto del Vianello"

"Sul fronte degli investimenti preoccupano in particolare la situazione della strada del Vallone (ex provinciale declassata diversi anni fa che grava ora sul bilancio comunale e che necessita di un intervento straordinario per il ripristino del fondo e per il cedimento periodico di una curva) e della sostituzione del manto sintetico del Vianello ormai usurato, opere che hanno un costo eccessivo ad oggi non sostenibile dal Comune". Ad affermarlo in sede di bilancio è il sindaco di Offagna Ezio Capitani. "Ecco perché in questi anni abbiamo cercato di accedere ai finanziamenti tramite bandi pubblici, regionali, nazionali ed europei. In particolare grazie al Pnrr siamo riusciti ad ottenere finanziamenti anche per la costruzione dell’asilo nido nell’area a fianco dello stadio Vianello (i lavori vanno affidati entro il 28 febbraio)".