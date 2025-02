Offagna, nasce la comunità energetica. Pronti anche i lavori per i fossi

Con atto dal notaio, al Comune di Offagna è stata ufficialmente costituita l’associazione Comunità energetica rinnovabile nata per iniziativa del municipio e con la consulenza di Sgr Rimini-Astea energia al termine di un percorso durato un anno per incentivare l’autoconsumo energetico.

Per il borgo è una grande opportunità di risparmio in un’ottica di rispetto dell’ambiente circostante. Ai residenti la normativa consente l’accesso a un bando in scadenza il 31 marzo che prevede un contributo a fondo perduto del 40 per cento su nuovi impianti realizzati da soci della comunità.

Un altro progetto importante che vedrà appaltati i lavori entro i primi mesi dell’anno è l’Accordo Agroambientale d’area portato avanti in partenariato con i Comune di Osimo con Offagna capofila: si tratta di un progetto per la sistemazione di alcuni fossi e una strada intercomunale finanziato attraverso un bando della Regione Marche e compartecipato dai due comuni per un importo complessivo di 926mila e 800 euro.

Il sindaco Ezio Capitani aggiunge: "Si è conclusa poi la pratica di acquisto da parte dell’Erap Marche del lotto di proprietà del Comune destinato a edilizia sociale che vedrà nel tempo la costruzione di ulteriori quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ringraziamo l’Erap per la disponibilità mostrata per un nuovo intervento abitativo su Offagna che rappresenta anche un significativo introito per le casse comunali".