Offagna, non c’è solo il medioevo Dai buskers alla musica sperimentale

Si annuncia un’estate ricca di eventi ad Offagna, grazie alla collaborazione tra il Comune, gli operatori economici e le tante associazioni che operano nell’ambito culturale, turistico e sociale del paese.

Il borgo, uno dei più belli d’Italia (Bandiera Arancione) si conferma così un centro di attrazione turistica, di cui beneficia l’intero territorio. Inutile dire che l’appuntamento più atteso resta quello delle Feste Medievali, in programma dal 22 al 29 luglio, quando l’intero paese ritornerà al passato, creando un’atmosfera unica, grazie al suo centro storico e alla sua rocca, che costituiscono uno ‘sfondo’ ideale per una manifestazione del genere.

Ad affascinare i visitatori saranno, tra le altre cose, la rievocazione storica, le disfide in armi, l’animazione nelle strade e il mercato medievale. Da non perdere è anche l’"Offagna Buskers Festival", rassegna dedicata agli artisti di strada, che per tre giorni (16, 17 e 18 giugno) animeranno il borgo dalle ore 17 a mezzanotte.

Molto più vicina nel tempo è la ‘Festa di Campagna’ del Consorzio Terroir Marche, che domenica e lunedì (ore 15) proporrà degustazioni guidate, laboratori dedicati al vino, musica, street food e convegni. Non mancherà la musica. Il 15 luglio, ad esempio, è previsto il concerto della Fisiorchestra Marchigiana, che in piazza del Comune si esibirà con un repertorio molto variegato.

Il 4 agosto sarà invece tempo di ‘New Evo’, che in piazza del Maniero porterà ‘musica leggendaria, contemporanea e sperimentale’. Tra gli eventi più attesi ci sono i concerti di ‘Ancona Jazz’, il 19 e il 26 agosto in piazza del Maniero e a Villa Malacari.

C’è un altro festival anconetano che farà tappa a Offagna. E’ ‘La Punta della Lingua’, che il 27 giugno proporrà un’escursione poetica alla scoperta dell’affascinante borgo, da piazza del Comune al Monastero di Santa Zita (alle ore 20 aperitivo e degustazione).

Il 24 giugno, dal tramonto, si potrà trascorrere una ‘Notte romantica’. Spazio anche ai più piccoli con ‘La notte bianca dei bambini’, che in realtà durerà tre giorni: 7, 8 e 9 luglio. Il 9 e 10 settembre ci sarà la ‘Fiera del Colombaccio’, con mostra mercato, artigianato, prodotti tipici e animali da affezione.