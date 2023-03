Offagna resta senza medico

Offagna è stata appena inserita tra le zone carenti per l’assegnazione del medico convenzionato di base. Il problema della mancanza del dottore di famiglia resta ma almeno, in tal modo, qualcosa dovrebbe muoversi presto. "Era questo il primo obiettivo per il quale ci siamo battuti attraverso numerosi incontri con il commissario straordinario dell’Ast Nadia Storti che ha firmato la determina per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria vacanti, da quando è andato in pensione il medico, perché il riconoscimento della zona carente è il presupposto indispensabile per il mantenimento di questo servizio – dice il sindaco Ezio Capitani -. Ora l’auspicio è trovare la disponibilità di un medico nell’ambito della prossima graduatoria regionale. La notizia consentirà di dare un servizio alle persone, soprattutto anziane, con difficoltà a recarsi fuori Offagna per trovare il proprio medico convenzionato. Grazie alla dottoressa Storti e alle organizzazioni sindacali di categoria". Era stato affisso un cartello, lasciato all’ingresso dello studio medico del paese, in via Roma, con scritto "cercasi medico per subentro". Sempre il primo cittadino aveva già spiegato che sul territorio c’erano altri due medici di famiglia ma che comunque avevano raggiunto il numero massimo dei mutuati quindi non potevano farsi carico di quelli lasciati dalla dottoressa Maria Claudia Finori. Il borgo quattrocentesco, oltre al medico di base vacante, aveva già subito altri tagli di servizi importanti per tutti i cittadini, soprattutto coloro che sono impossibilitati a muoversi con facilità, come lo sportello bancario e il supermercato.