Offagna, ruba le offerte in chiesa: un 40enne finisce a processo

Approfitta della chiesa aperta ancora di notte per rubare la cassetta delle offerte. Un ladro maldestro che per il tanto rumore fatto ha attirato l’attenzione di un fedele, residente vicino alla chiesa, che ha subito telefonato al parroco avvisandolo che c’era un ladro. Vicino ad una porta laterale della chiesa in effetti era stato trovato un 40enne osimano che ieri la giudice Francesca Pizii ha rinviato a giudizio per tentato furto aggravato. L’imputato, difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere, ha affrontato un’udienza predibattimentale e per lui si aprirà il processo il prossimo 17 settembre, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni. Il tentativo di furto poi fallito risale al 13 settembre del 2023, a Offagna, dove l’uomo è anche residente, nella chiesa di San Tommaso Apostolo.

Era passata l’una quando il 40enne è stato visto uscire da un residente che lo aveva fermato e aveva chiamato subito il parroco, don Sergio. In chiesa avrebbe frugato dappertutto tanto che il religioso non aveva più rinvenuto delle vecchie chiavi e aveva trovato la struttura di legno dove teneva le riviste religiose distrutta e buttata a terra. La cassetta delle offerte l’aveva trovata spostata e presentava segni di effrazione. Dentro non c’erano banconote ma solo qualche moneta spiccia. Don Sergio aveva sporto denuncia per danneggiamento e tentato furto. Il colpo infatti sarebbe fallito per l’intervento del residente. L’imputato aveva già tentato di rubare nella stessa chiesa un anno prima. Conosceva bene l’ambiente perché il parroco in passato lo aveva ospitato per mesi.

ma. ver.