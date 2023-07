Offagna torna al Medioevo Il borgo tra giullari e artisti

Parte oggi la 36esima edizione delle feste medievali a Offagnaa. Il borgo medievale si illuminerà di giullari, artisti, menestrelli, popolani che annunciano, quest’anno, "il Paese di virtù lucente". Alle 20 la cerimonia di apertura della 36esima edizione a cura dei quattro rioni Croce, Sacramento, San Bernardino e Torrione. Alle 22 la grande parata per le vie del borgo con le compagnie di artisti che si esibiranno in questi giorni di rievocazioni: Gruppo Storico Offagna, La Corte dei Miracoli, Signo Gladii, Catene Ardenti e la Compagnia dei Folli. Sorta ad Ascoli nel 1984 e riconosciuta dal Ministero della Cultura nella sezione teatro di strada,la Compagnia dei Folli si esibisce nei più prestigiosi festival italiani ed europei con l’uso di trampoli, fuoco, effetti pirotecnici, acrobati sospesi e danzatori su pareti. Alle 23 lo spettacolo "Fuoco" ma saranno tanti gli angoli del borgo che si trasformeranno in spettacoli e magia.

Alle 18.30 nella Scalinata del Torrione "L’angolo della fantasia: i racconti lesti lesti" con i cantastorie della Compagnia di Santo Macinello (con bis alle 20.45), mentre in Largo Sacramento si esibiranno gli sbandieratori. Alle 19 davanti al Comune "Accorrete Menestrelli" a cura di Riuros, Ensemble Finis Terrae e Armiers band, che a mezzanotte si esibiranno di nuovo con "Musiche di festa dell’Evo di Mezzo". Alle 19.30 in piazzetta del Balestriere e alle 21,30 in piazza del Maniero "Lo Scombicchero" a cura del Gobbo di Cicignano.