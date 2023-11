Offerta e domanda, il rapporto con gli Its

Le Marche, con Camera di Commercio e Its Smart di Fermo, protagoniste nei giorni scorsi al Job&Orienta presso Veronafiere, il salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, tornato in presenza dopo lo stop delle ultime edizioni. "E’ molto importante essere qui– sottolinea il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini – quattro giornate per fare il punto sulle riforme della scuola e le politiche a sostegno dell’occupazione giovanile, valorizzare le migliori esperienze di alternanza scuola lavoro e Its, raccontare storie e progetti d’eccellenza alla presenza di cinque Ministri. Camera Marche è impegnata concretamente per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con azioni di supporto alle imprese attraverso l’orientamento, la certificazione delle competenze, il rapporto con gli ITS e siamo felici di essere stati scelti a rappresentare una buona pratica e un’alleanza territoriale a questo fondamentale appuntamento". Camera Marche e ITS SMART Academy – Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Fermo vengono infatti presentate a Verona come caso di successo nel panel curato da Unioncamere e Ministero dell’Istruzione a un anno dalla stipula dell’accordo Unioncamere ITS Italia. L’’Ente camerale promuove il Bando ITS, un sostegno agli istituti tramite una misura prevista ogni anno a progetti in tema di orientamento, in particolare durante la fase di transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo di servizi, anche formativi, dedicati al placement. Il sistema degli ITS offre 26 percorsi dedicati a moda, agroalimentare, turismo, transizione energetica e digitale), più di 720 studenti formati e 718 imprese coinvolte nei progetti di formazione duale.