Offerta turistica integrata sul territorio: rinnovata l’intesa tra Fabriano e Frasassi

Obiettivo turismo. Con questo presupposto prosegue la collaborazione tra il Comune di Fabriano e la Società Grotte di Frasassi, attraverso un nuovo accordo finalizzato alla promozione turistica e culturale dei rispettivi territori.

L’intesa, valida fino al 31 dicembre 2025, consolida un percorso condiviso di valorizzazione delle eccellenze storiche, artistiche e naturalistiche dell’area fabrianese e del comprensorio di Frasassi.

L’accordo prevede agevolazioni reciproche per i visitatori, nell’ottica di un’offerta culturale integrata. La Società Grotte di Frasassi applicherà una riduzione sul biglietto di ingresso a coloro che presenteranno il titolo di accesso ai musei civici di Fabriano. Il Comune di Fabriano, da parte sua, garantirà la tariffa ridotta "Gruppi" ai visitatori in possesso del biglietto d’ingresso alle grotte.

Il rinnovo della convenzione con il Consorzio Frasassi rappresenta un atto di lungimirante importanza per la valorizzazione congiunta del territorio. La convenzione, che introduce una scontistica reciproca, riguarda tutti i plessi civici del Comune di Fabriano, a partire dal Museo della Carta e della Filigrana. L’Amministrazione Comunale curerà una comunicazione coordinata per dare massima diffusione a questa opportunità, favorendo la promozione integrata delle bellezze locali e offrendo strumenti concreti per rispondere alle attuali difficoltà economiche e sociali. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di promozione turistica già avviate, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Fabriano e ampliare i flussi di visitatori verso il territorio.

È uno spettacolo che affascina sempre quello del percorso delle grotte. Dal primo settembre 1974 parte delle grotte è aperta al pubblico, divenendo nel tempo una delle maggiori attrazioni turistiche delle Marche. Si è stimato che da allora vi siano state oltre 12 milioni di visite complessive. È uno spettacolo unico al mondo, soprattutto l’ultima sala del percorso di visita delle Grotte è quella chiamata dell’Infinito per il suo percorso labirintico o Sala dei Pagliai caratterizzata all’ingresso da stalagmiti di forma conica che ricordano i pagliai o covoni.