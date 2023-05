"Offese e calci contro la moglie In ospedale con costola incrinata"

Avrebbe offeso e sminuito la moglie facendola finire anche in ospedale con una costola incrinata per un calcio che le avrebbe sferrato durante uno dei tanti litigi. "Non vali niente, non sai nemmeno cucinare, sei il nulla" le avrebbe detto annientando così la sua autostima. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni un 45enne di Senigallia rischia di essere condannato davanti al gup Alberto Pallucchini. Ieri i suoi avvocati, Riccardo Paradisi e Alessandro Angeletti, hanno chiesto per il suo assistito l’accesso ai programmi di giustizia riparativa che in caso di condanna potrebbero portarlo ad una pena più ridimensionata. Una procedura nuova, introdotta con la recente riforma Cartabia, e avanzata per la prima volta al tribunale di Ancona. A differenza di una messa alla prova l’accesso a questo programma, che prevede però il parere e il consenso anche della parte offesa, non estingue il reato ma ne diminuisce la portata per alcuni benefici che l’imputato può incamerare se il programma sarà seguito bene e avrà esito positivo, vale a dire una sorta di pace fatta. Un mediatore nominato dal tribunale avrà la funzione di riconciliare le parti e vedere se tra loro può riprendere un dialogo dopo i fatti trascorsi. Il tutto senza che comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Il giudice Pallucchini informerà la parte offesa e all’udienza del 3 ottobre prossimo scioglierà la riserva. Il 45enne intanto è stato ammesso al giudizio abbreviato condizionato all’audizione di un testimone, come sempre chiesto dai suoi difensori. Anche questo sarà sentito il 3 ottobre. Stando alle accuse sollevate dalla moglie dell’imputato (la coppia adesso è separata), una 40enne, anche lei di Senigallia, i fatti contestati sono relativi a marzo del 2021. In casa si litigava e l’uomo avrebbe perso più volte il controllo inveendo contro la donna. Al culmine di un litigio, scoppiato per motivi di gelosia, il 45enne avrebbe preso a calci la moglie caduta a terra con una costola incrinata e 25 giorni di prognosi. Dopo l’aggressione la vittima era dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale.

ma. ver.