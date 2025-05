Officina abusiva. Encomio agli agenti

In occasione della festa della Polizia locale, i comandi di Osimo e Castelfidardo hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Agli agenti osimani Enrico Cerri, Stefano Marani e Laura Foresi è stato consegnato l’encomio per essersi distinti nel corso di una complessa attività di polizia giudiziaria, per notevole spirito investigativo e abilità professionali. In particolare durante un controllo del territorio osimano era stato individuato uno scooter risultato rubato ad Ancona. Dopo una lunga e complessa attività d’indagine, con diversi appostamenti per risalire all’identità dei ragazzi che utilizzavano il veicolo, il personale è riuscito ad identificati e denunciare i giovani minorenni. Ben sette gli agenti fidardensi premiati: gli ispettori capo Corrado Petroselli e Giancarlo Brandoni e l’ispettore Daniele Gambini per aver individuato in brevissimo tempo gli autori del furto di un velocipede e gli ispettori Daniele Gambini e Roberto Santarelli, i vice ispettori William Galeazzi e Yuri Galeazzi e l’assistente Michele Buscarini per essere gli artefici dell’attività investigativa che tra il novembre 2023 e il dicembre 2024 ha permesso di individuare un’officina meccanica per autovetture abusiva.